NLA Høgskolen hadde rekordvekst i totalt søkertall i 2024, og kan vise til enda mer vekst i 2025. Søkningen til NLAs lærerutdanninger har også tatt seg noe opp, og bidrar til det gode totalresultatet.

Publisert: 28.04.2025 kl 18:08

– Vi er svært glade for at flere ønsker å bli lærere. Vi har et stort behov for gode lærere i årene som kommer, og det er inspirerende å se at interessen for lærerrollen igjen har økt, sier Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen i en pressemelding.

Det aller meste av økningen i årets søkertall skyldes oppstarten av NLA Høgskolens nye studiested i Stavanger, påpeker Amund Langøy, prorektor for utdanning ved NLA.

– Det er inspirerende å se at interessen for lærerrollen igjen har økt, sier Sigbjørn Sødal, rektor ved NLA Høgskolen. Foto: NLA Høgskolen

– Også våre økonomistudier holder seg stabile, og tiltrekker seg en solid gruppe søkere. Dette viser at utdanning innen økonomi og ledelse fortsatt er både relevant og attraktiv, sier Langøy.

– Selv om veksten totalt sett er moderat for høyskolen, så tolker vi søkertallene som et tegn på at vi står stødig som utdanningsinstitusjon – og at våre satsinger på faglig kvalitet og regional tilstedeværelse gir resultater, kommenterer Sødal.

Nytt studietilbud

NLA Høgskolen er en offentlig akkreditert privat høgskole med et bredt studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA har et kristent verdigrunnlag og tilbyr utdanning, uansett livssyn.

NLA Høgskolen satser på studietilbud i Stavanger fra høsten. Her skal tilbys to bachelorprogrammer i økonomi og ledelse, skriver avisen Dagen.

Fra før har NLA Høgskolen studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand, samt et studiesenter i Trondheim.

Tilfredsstiller alle krav

I høst ble det klart at NLA Høgskolen får beholde sin høyskolestatus.

Revisjonen av NLA Høgskolens akkreditering som høyskole hadde da pågått siden 2019, skriver Forskerforum.no. I desember 2021 konkluderte NOKUTs styre med at høyskolen ikke oppfylte alle krav til akkrediteringen, og at høyskolen måtte rette opp. Det dreide seg om forskningsaktivitet, fagmiljø og førstestillings- og toppkompetanse. Høyskolen fikk to år på seg til å rette opp disse manglene.

Alle krav ble i september 2024 innfridd, og i rapporten fra den sakkyndige komiteen er det bekreftet at NLA Høgskolen har vist fremgang og er nå på nivå med andre akkrediterte høyskoler, og tilfredsstiller kravene til fagmiljø og forskning.