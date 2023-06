Norge IDAG

Religiøse ledere på Congress of Leaders of World and Traditional Religions i Jerusalem 6. juni 2023. Foto: Yoav Dudkevitch/TPS

Internasjonal konferanse i Jerusalem:

Religiøse ledere vektlegger økumenisk dialog og toleranse

Religiøse ledere samlet seg i Jerusalem på tirsdag for en økumenisk konferanse for ledere av verdens religioner. Konferansen hadde sitt utspring fra «Congress of Leaders of World and Traditional Religions» som arrangeres hvert tredje år i Kasakhstan. Til stede var åndelige ledere og representanter for blant annet jødiske, ortodokse kristne, katolske, muslimske, Bahá'í og drusiske samfunn.