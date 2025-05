Norge IDAG

«God morgen, legger ved en melding jeg mottok i morges fra et hotell jeg bestilte i Geiranger. Har noen fått lignende meldinger nylig? står det på hebraisk i Facebook-innlegget fra en israeler mandag. Deretter følger meldingen på engelsk fra et hotell i Geiranger: «God kveld

Den norske arbeidsorganisasjonen LO vil snart håndheve en boikott som vil ramme israelske turister og israelske varer på grunn av den katastrofale situasjonen i Gaza.

Vi må informere om at våre ansatte er LO organisert og de vil ikke bryte boikotten. Jeg må konferere med NHO (arbeidsgiverorganisasjonen) da jeg ser på dette som en Force Majeure-situasjon.» Foto: Flickr - %_Kay_% / Faksimile Facebook / Norge IDAG

Ren antisemittisme i LO-vedtakets fotspor

Langt inne i Geirangerfjorden når LO-vedtaket, og et hotell der konkluderer med at vedtaket vil ha konsekvenser for Israelske turister og israelske varer.