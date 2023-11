Norge IDAG

Rett og urett

Det skjer dramatiske ting rundt oss heile tida og du må avgjere kva som er rett og galt. Den 7. oktober vart sivile drepne i Israel på den mest bestialske måte du knapt kan tenke deg. Barn, kvinner, menn, eldre og uføre. Brutalt drepne. Framgangsmåten var så djevelsk at du får ikkje bilder eller omtale av hendinga i norske medier. Sympati og medkjensle fekk Israel i maks to dagar, før all fokus vart flytta over på Gasa og palestinarane.