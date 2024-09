Norge IDAG

Brad Spangler vil lære nordmenn oppgradert kristendom etter Kenneth Hagins erfaringer med Gud. Foto: Nils Bakke

Kenneth E. Hagins arv:

RHEMA Norge åpner ny bibelskole i Sarpsborg

Den berømte Kenneth E. Hagin er for mange kjent som «råtroens» far. – Vi tror det snart vil finne sted en sterk åndelig oppvåkning i Norge. Denne vil spre seg over hele Europa, berøre Nord-Afrika og til og med nå Midtøsten. Derfor er det så viktig for RHEMA Norge å komme sammen med lokale menigheter og lære opp flere arbeidere til innhøstingen, forteller Brad Spangler til Norge IDAG. Skolen i Sarpsborg blir den andre her. Fra før av finnes en i Bergen.