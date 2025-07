Norge IDAG

Irakeren er papirløs flyktning i Norge. Nå risikerer han fengsel i Irak. Foto: Trine Overå Hansen

Irakisk papirløs flyktning i Norge:

Risikerer fengsel for å støtte Israel

- Som en udokumentert migrant med muslimsk bakgrunn, som nå bor i Norge, føler jeg meg bundet til å tie, og jeg er redd for å bli deportert til Irak hvis jeg gir uttrykk for meningene mine, sier den papirløse flyktningen til Norge IDAG. Han risikerer 15 år i fengsel for å støtte Israel.