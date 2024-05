Norge IDAG

Fly etterlater seg røyk i det russiske flaggets farger over Den røde plass i Moskva på Seiersdagen, 9. mai. Foto: AP/NTB

Putin på Seiersdagen:

– Russland vil ikke la seg true

Russlands president Vladimir Putin sier i sin tale på Seiersdagen at landet vil gjøre alt for å unngå et globalt sammenstøt, men samtidig ikke vil la seg true.