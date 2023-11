Norge IDAG

Conrad Myrland, Dag Øyvind Juliussen og Gordon Tobiassen reager på at Oslo rådhus skal flagge med det palestina-arabiske flagget 29. november. Foto: MIFF/IKAJ/Trine O. Hansen/Collage Norge IDAG

Sterke reaksjoner på at Oslo Rådhus flagger for palestinerne

– Rystet og sjokkert

IKAJs Dag Øyvind Juliussen er rystet og sjokkert over at Oslo rådhus skal flagge med det palestina-arabiske flagget 29. november. Gordon Tobiassen advarer mot at Norge i fremtiden må kjempe den samme kampen som Israel kjemper nå. MIFFs Conrad Myrland mener byrådet har valgt den verst tenkelige datoen for flaggingen.