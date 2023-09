Norge IDAG

Ifølge Aftonbladet ble hullet ved 3-tiden anslått å være opp mot 250 meter i diameter. Det kan også ha gått ras andre steder på veistrekningen. Foto: Adam Ihse / TT / NTB

Kvikkleireskred stenger E6 nær Göteborg:

– Så trær falle og bakken gli bort

Et kvikkleireskred på flere hundre meter i diameter gjør at E6 er stengt nord for Göteborg. Politiet etterforsker om sprengninger på en byggeplass utløste skredet. Nødetatene ble varslet om hendelsen ved Stenungsund klokka 1.45 natt til lørdag. Det skal ha vært store mengder regn i forkant. Nødetater er på stedet med store ressurser.