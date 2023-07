Norge IDAG

Saligere å gi ...

Som kristne opplever vi nå og da at vårt håp, våre drømmer og våre visjoner er så langt utenfor vår handlingsramme at vi er helt avhengige av at Gud griper inn for at de skal bli realisert. Da er det veldig trosstyrkende når vi får erfare at konkrete bønnesvar materialiserer seg i vårt liv.