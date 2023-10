Norge IDAG

Tusenvis av jødiske tilbedere samles ved Vestmuren i Jerusalem for å resitere bots-bønner som tradisjonelt blir sagt i ukene før Rosh HaShanah. Illustrasjonsbilde. Foto: Yoav Dudkevitch/TPS

Mirakel ved Vestmuren:

Salmer fører til trygg retur av savnede israelere

En ny nettside for folk for å få salmer resitert ved Vestmuren for sikkerhet og berging av israelske terrorofre hevdet at de har hatt sin første suksess.