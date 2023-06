Norge IDAG

Fortsatt reiser 75-årige Jan Eriksen rundt i verdens fengsler for å nå sjeler for himmelen. Foto: Nils Bakke

Jan Eriksen:

– Salvelsen er nødt til å aktiviseres

På Sommerstevnet til Norge IDAG oppfordret fengselsmisjonær Jan Eriksen alle kristne om å leve et ekte og autentisk kristenliv. Han minnet om at dette innebærer en forvandling i den enkeltes liv. Han påpekte også at det er viktig å ikke gå på akkord med Guds ord og oppfordret alle kristne til å gjenspeile Jesu liv og lære i hverdagen.