Norge IDAG

Jan Ernst Gabrielsen på Oslo Symposium 2023. Foto: Eli Bondlid

Inviterer til bønnehelger i Porsgrunn, Trondheim og Gavelstad:

Samler bønnekrigere til kamp for vekkelse i Norden

– Bønnekamp er kjempeviktig for alle kristne som tror at Gud ønsker vekkelse, sier Jan Ernst Gabrielsen. Han håper at mange kan sette av tid til å komme til Porsgrunn Kristent Sionist Senter 13.-16. juli. Da inviterer den norske forgreningen av Gjennombruddsbønn for vekkelse i Norden til den første av tre bønnehelger i år.