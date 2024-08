Norge IDAG

BERLIN: Politiet bruker pepperspray mot demonstranter under en pro-palestinsk demonstrasjon i Berlin i mai i år

Foto: NTB/AP Foto: NTB/AP

Sang «from the river to the sea» - fikk bot tilsvarende 7000 kroner

En tysk domstol har gitt en 22 årig tysk-iransk statsborger en bot på 600 euro for å ha fremmet slagordet «from the river to the sea».