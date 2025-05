Satser på ny årlig musikkfestival

FRA SKJÆRGÅRDS TIL DALEN: Leder for Sarons Dal Arena, Glenn Tønnessen (t.v.), forteller at i pinsen arrangerer de for første gang en ny kristen musikkfestival i Sarons Dal Arena & Camping, sammen med Skjærgårds-initiativtakerne Morten Skjævestad og Svein Olsen. Hele 19 artister og gospelkor er booket for festivalen. Foto: Privat