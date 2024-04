Norge IDAG

Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman i møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i Riyadh, Saudi-Arabia, mandag 5. februar 2024. Foto: AP Photo/Schiefelbein, Pool/NTB.

Saudi-Arabia forsvarte Israel mot Iran

Mange ble overrasket over at Jordan skjøt ned iranske droner og missiler på vei mot Israel. Nå viser det seg at også Saudi-Arabia var med i innsatsen som Israels allierte.