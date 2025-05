Norge IDAG

Evangeliske sanger i sør Her er trioen ”Vidar, Hanne og Torhild” sammen med Stein Åge Fuglestveit. Foto: Espen Åsan

Se bildeserie: Evangeliske Sanger i Sør samlet over 600

«Jesus som frelser og herre i livet» ble et hovedtema i ESIS sitt sangmøte i Bjelland. Lørdag ettermiddag 10. mai var Bjellandshallen i Lindesnes kommune arena for det ene av Evangeliske Sanger i Sør (ESIS) sine to årlige sangmøter.