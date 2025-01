Norge IDAG

Påtroppende president Donald Trump sammen med evangelistpresident for Samaritan's Purse, Franklin Graham, til venstre. Graham ba under den 60. presidentinnsettelsesseremonien i rotunden på U.S. Capitol i Washington, mandag 20. januar 2025. Foto: Saul Loeb / Pool-bilde via AP

Franklin Graham:

– Se hva Gud har gjort

Evangelist Franklin Graham ba for den nye presidenten under innsettelsesseremonien i rotundaen i Kongressbygningen. Han takket Gud for at Han har reist opp Donald Trump etter mye motstand.