– Seieren i sikte

– I Norge gir vi opp dersom vi taper et slag. I stedet for å samle krefter og inspirere hverandre til trofast kamp, pakker vi ned plakatene og går hjem, og tenker at slaget er tapt for alltid. Det kan sies om abortkampen og kampen mot pride-ideologien, for veldig mange. I Amerika er det altså annerledes, skriver Norge IDAG-redaktør Bjarte Ystebø. Bildet viser anti-abortdemonstranter som bærer skjorter med påskriften "I am the Pro-Life Generation", eller jeg er ja-til-livet-generasjonen, under en demonstrasjon foran USAs høyesterett i desember 2021, i Washington. Foto: Andrew Hanrik / AP / NTB