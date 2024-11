Norge IDAG

Den internasjonale straffedomstolen, ICC, har utstedt arrestordre på Benjamin

Netanyahu og Yoav Gallant. Foto: Abir Sultan/Pool Photo via AP, File/NTB

Norge på listen:

Seks europeiske land og Canada vil arrestere Netanyahu

Etter kunngjøringen om at Den internasjonale straffedomstolen (ICC) utstedte arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for påståtte krigsforbrytelser under Gaza-krigen, sier Canada, Frankrike, Norge, Sveits, Østerrike, Nederland og Irland at de vil rette seg etter vedtaket.