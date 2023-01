KOMMERSIELL DRIFT: Madhuset AS blir leietaker og skal stå for den kommersielle driften av kongressenteret. Daglig leder Line Byremo uttaler at hun ser frem til å fylle byens flotteste arena for kongresser, konserter og events med masse nytt innhold.

Foto: Foto: Margit Liljan Apelthun/Norge IDAG, Arkiv