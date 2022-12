Norge IDAG

Kommentarartikler

Mye spalteplass: Det siste halve året har Dagen skrevet mye om Norge IDAG. På bildet er et lite utvalg av sakene som ligger ute på nettsidene deres. Foto: Faksimiler fra www.dagen.no, nyhetssøk etter «Norge IDAG», lest 17.12.22.

Sender gjerne regnskap, men bøyer oss ikke for utpressing

I den siste tid har Norge IDAG blitt det daglige angrepsmål for avisen Dagen som er på grensen til å demonisere oss dag etter dag, som noen man ikke kan ha tillit til. Akk ja. Vi er takknemlig for at så mange av våre venner og lesere forstår det – og ringer til våre partnerkontakter daglig for å oppmuntre og støtte.