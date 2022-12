Norge IDAG

Hunter Biden sammen med sin far og USAs president Joe Biden. Foto: Ap

Twitter:

Sensurerte sannheten om Hunter Biden

Nylig er det kommet frem at under valgkampen slettet Twitter poster som fortalte om Hunter Bidens laptop. Sensuren var like sterk som den som benyttes ved barneporno. Det vil si at brukerne kunne ikke engang fortelle hverandre om saken i direktemeldinger til hverandre.