IAEA-sjef Rafael Mariano Grossi uttalte seg torsdag om USAs angrep på Irans atomprogram. Foto: NTB / AP / Michael Gruber

IAEA:

– Det iranske atomprogrammet er påført enorme skader

Direktøren for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Mariano Grossi, fastslår at det iranske atomprogrammet er påført enorme skader etter de amerikanske angrepene. Satellittbilder avslører at sentrifugene ved Fordo-anlegget er helt ute av funksjon, ødelagte av de kraftige vibrasjonene.