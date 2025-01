Norge IDAG

I årets første Live fra Bergen 26. januar er Fredrik Fauske som er aktiv i Konservativt gjest. Det blir innslag fra Jerusalem Prayer Breakfast i Mar-a-Lago, Donald Trumps bosted i Florida, der Norge IDAG møtte Christian Tybring-Gjedde og Anne Graham Lotz som er datteren til Billy Graham og grunnleggeren av AnGeL Ministries. Trine Overå Hansen er programleder. Foto: Norge IDAG

Direkte kl. 22.00:

Live fra Bergen

Følg med på Live fra Bergen i kveld kl. 22 på TV Visjon Norge og her på idag.no. Vi får besøk av Fredrik Fauske, som er engasjert i ungdomsorganisasjonen til partiet Konservativt. Han forteller om en spontantur til Washington DC og et 3-måneders opphold på kibbutz i Israel. Det blir spennende innslag fra USA, Jerusalem Prayer Breakfast Mar-a-Lago, med blant andre Anne Graham Lotz og Christian Tybring-Gjedde. Vi får Nyheter, med særlig fokus på Israel og USA, og innslag fra Trine Overå Hansens tur til Washington DC og Capitol One Arena, hvor Donald Trump talte. Og vi viser høydepunkter fra Trumps presidentinnsettelse.