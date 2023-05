Norge IDAG

Et leserbrev om en skoleklasse i Arendal der halvparten vil bytte kjønn danner bakteppet for at Norge IDAG nå er klaget inn for PFU. Foto: Faksimile: Arendalsfolk.no / Arendal kommune

Arendal-saken:

Sexologen i Arendal med krav til Norge IDAG

Etter at Norge IDAG trykket et leserinnlegg om at halvparten av en skoleklasse ville bytte kjønn, og senere laget en sak om det, har sexolog Berit Bulien Jørgensen og Arendal på skeiva meldt Norge IDAG til PFU. Avisen har nå fått forslag til minnelig løsning fra Jørgensen.