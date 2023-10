Norge IDAG

Benjamin Netanyahu (til venstre) tok imot Joe Biden på Ben Gurion internasjonale flyplass onsdag. Foto: Evan Vucci / AP / NTB

Biden forarget over sykehusangrep:

Sier bevisene tyder på at «den andre siden» har skylden

USAs president Joe Biden sier at bevisene han har sett, tyder på at «den andre siden» har skylden for sykehusangrepet i Gaza.