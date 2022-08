Norge IDAG

MOT Norge jobber forebyggende for å motvirke samfunnsutfordringer som mobbing, utenforskap og psykiske vansker. MOT har som mål å styrke ungdoms livsmestring og mot – som igjen bidrar til å skape robuste ungdommer som inkluderer alle. Foto: Mot Norge

Vil engasjere over 70.000 ungdommer til inkluderingsdugnad:

– Sier du hei, sier du mer enn du tror

Organisasjonen MOT Norge ønsker å gjøre skolestarten enklere for elever over hele landet. Et enkelt Hei* mener organisasjonen kan bidra til å gjøre en stor forskjell.