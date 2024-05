Norge IDAG

UNDER PRESS: Netanyahu kaller tragisk hendelse i Rafah en tragisk ulykke, og står mot presset fra det internasjonale samfunnet som krever tilbaketrekning. Foto: NTB/AP

Netanyahu kommenterer ukens hendelser på Rafah:

– Sinwar sitter pent i bunkeren sin

Israels statsminister Benjamin Netanyahu kalte IDF-angrepet som drepte flere palestina-arabiske sivile i Gaza for en tragisk feil, og sa samtidig at han aldri kommer til å vifte med hvitt flagg for nederlag.