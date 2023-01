Norge IDAG

Levi Jensen på vestlandsturné:

Sjåførskoleelevene banket vilt på ruten - og ville bli frelst

271 unge fra Førde til Ålesund bad frelsesbønn. Levi Jensen og en medarbeider fikk stor inngang på skoler på Nord-Vestlandet, og sier at Gud gav evangeliet åpninger som aldri før. Norge IDAG bringer her hans seiersrapport for evangeliet. Det er stor pågang på After-School, som er møter der elever har invitert Levi og skolekameratene sine til Jesus-møte utenfor skoleporten, etter skoledagens slutt.