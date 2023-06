Norge IDAG

Debattinnlegg

Skal ikke undervisningen i skolen være vitenskaplig?

Som folkevalgt, og dermed ombud for folket, blir det nødvendig for meg å si ifra når jeg ser ting som ikke er til det gode for folket. Det var derfor naturlig for meg å sende inn interpellasjon til kommunestyret på Bømlo angående det som er blitt tema i lærebøkene i skolene ned til 3.-4. klasse i grunnskolen.