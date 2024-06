Norge IDAG

Svein Nordvik, leder for Evangeliet Ut Til Folket forkynte fredag kveld 28. juni, under sommerstevnet i Bergen. Foto: Trine Overå Hansen

Svein Nordvik:

– Skal vi se større ting må vi ha medynk med folk

Denne uken er det sommerstevne på Tertnes bedehus med Evangeliet Ut Til Folket. Lederen for stiftelsen, Svein Nordvik, talte fredag kveld, 28. juni, om hvordan Jesus vil møte mennesker gjennom at kristne får medynk med dem som er i verden. – Vi skal få se at Gud reiser opp de døde. Gud er den samme i Afrika som i Norge. Jo mer vi søker Gud, jo mer skal vi få se disse gjerningene, men det er en pris å betale, forkynte han.