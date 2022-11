Norge IDAG

Den som graver... Dagens anonyme kilder gir undergravende journalistikk. Foto: Illustrasjon: AH

Dagen fremmer falske påstander om Norge IDAG:

Skandalisering uten journalistisk etikk og substans

Før har Dagen «skutt med tanks» på mange kristne virksomheter og menigheter, nå graver de en grav for andre. Det synes vi er veldig trist. For Dagen. For deres anonyme kilder. For oss. For Norge IDAG. For kristenfolket i sin helhet.