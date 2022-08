Norge IDAG

Debattinnlegg

Skap gode sommarminne samen med borna

Dei fleste nordmenn meiner at ein bør la vere å drikke alkohol når ein er saman med barn. Ved ei ny nordisk undersøking «Alkoholindex 2021» – svara 91 % av nordmennene at det er feil å vere alkoholpåverka når ein er saman med barn. Ca 85 % av svenskane og finnane svara det same, medan under 70 % av danskane meinte det same.