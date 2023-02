Norge IDAG

Spørretimen 15. februar 2023: Partileder Olaug Bollestad (KrF) under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Olaug Bollestad:

– Skjønner Kjerkol at hun ikke styrer en pølsebod?

Olaug Bollestad mener uforutsigbarheten helseministeren har skapt for sykehusene, ikke er blitt noe klarere etter gårsdagens spørretime. Bollestad spør om Kjerkol forstår at hennes uklarhet skaper utrygghet for ansatte og pasienter.