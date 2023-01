Norge IDAG

Itamar Ben-Gvir besøkte Tempelhøyden tirsdag 3. januar. Foto: PUBLIC SECURITY MINISTRY, Israel

Gaza:

Skjøt rakett mot Israel etter at minister besøkte Tempelplassen

En rekke israelske medier melder at Palestina-arabere skjøt en rakett mot Israel som respons på at minister for nasjonal sikkerhet, Itamar Ben-Gvir, besøkte Tempelhøyden.