Norge IDAG

En israelsk brannmann kjemper mot en skogbrann nær Latrun, Israel, utenfor Jerusalem, torsdag 1. mai 2025. Foto: NTB/AP/Ohad Zwigenberg

Skogbrann i Israel under kontroll etter 30 timer

Det israelske brannvesenet opplyste torsdag at den massive skogbrannen vest for Jerusalem er under kontroll etter mer enn 30 timers brannslokkingsarbeid.