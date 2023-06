Norge IDAG

STUDENT: Robert fra Bergen har vært elev ved Østerbo Videregående skole. Foto: Anita A. Sæle

Østerbo videregående skole:

Skoleavslutning utenom det vanlige

Det er ikke så mange elever. Det er en liten skole. Men de som var der, er hver for seg et under. De har gjennomført og sitter ofte med sitt første vitnemål.