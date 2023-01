Norge IDAG

Debattinnlegg

Skolen – et sosialt dilemma

Da jeg arbeidet som lærer var jobben min å holde skolebarna inne i klasserommet. Jeg forsøkte alltid å motivere og overtale dem. I årevis spilte jeg spillet «ikke forlat rommet – vær så snill, ikke forlat rommet.» Til slutt så fant jeg ut at de aller fleste ønsker å forlate rommet likevel. Hvorfor er det slik for tusenvis av skolebarn? For meg var dette et sosialt dilemma.