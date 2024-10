Norge IDAG

SKONTORP: Bedehusformann Tormod Gaustad og kona Grethe. Foto: Edna Eriksen

Bedehuset i 100 år:

Skontorp bedehus – nå og da

En haug med godt bevarte bøker møter Norge IDAG på et bord på Skontorp bedehus. Et bedehus på landet, en gang en skolestue, et barnevennlig hus. En gang et sted for menn og kvinner i svarte klær. Et sted der man sov på halm og strå når man kom på leir-uke. Et sted med mye misjon gjennom tidene, fest for venner og mye kvinnearbeid. Huset har levd i 122 år og fortsatt kommer mange mennesker til dets mangfold av arrangementer.