Norge IDAG

Nå starter det opp en ny utdannelse for å skaffe flere kristne lærere i Tyskland. Foto: Freie Christliche Schulen Deutschland

Tyskland:

Skrikende behov for kristne lærere

De kristne skolene blomstrer i Tyskland, men det er mangel på lærere. Derfor arbeider Internationale Hochschule Liebenzell (IHL) med et program for lærere som skal starte i 2026. «Vi trenger lærere som er sterke i sin tro og som lever ut sin tro», sier rektor Volker Gäckle til CNE.news. Samtidig lever en tysk kristen familie i eksil etter å ha blitt bøtelagt for hjemmeundervisning.