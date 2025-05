Skuespiller Brooke Shields står opp for Israel

Hun var barnestjerne, skuespiller og i 1980 den yngste modellen som har preget forsiden av Vogue. Brooke Shields er blant Hollywood-kjendisene som går ut offentlig med støtte til Israel.

Publisert: 26.05.2025 kl 17:32

Supermodellen Brooke Shields skriver på Instagram at hun har gitt økonomisk støtte til en frivillig organisasjon som støtter alle ofrene for Israel-Hamas-krigen.

– Jeg synes det er helt forferdelig og skremmende å se de antisemittistiske og grufulle handlinger som Hamas begår, har hun skrevet på Instagram.

Brooke Shields på Glamour Women of the Year på The Times Square Edition i New York. Foto: NTB/Evan Agostini/Invision/AP

– Jeg står med Israel og det jødiske folk, skriver hun også.

God nok

Mamma, skuespiller, modell, forfatter og entreprenør. Slik presenterer Brooke Shields seg selv på Instagram. Hun har i senere tid spilt hovedrollen i de romantiske komediene A castle for Christmas og Mother of the Bride, men var bare tenåring da hun fikk sitt store gjennombrudd på åttitallet i filmene The Blue Lagoon (1980) og Endless Love (1981). Hun ble kalt åttitallets ansikt, og var yngste modell til å komme på forsiden av Vogue.

Brooke Shields ankommer her på den årlige Screen Actors Guild Awards i Shrine Auditorium i Los Angeles. Foto: NTB/AP/Chris Pizzello

– Jeg husker at jeg vokste opp med så mye misunnelse for vennene mine som var jøder, og hadde disse familiene som møttes hele tiden og hadde ritualer, har Brooke Shields fortalt i et intervju med Jewish Journal.

– Mitt ritual da jeg vokste opp som irsk-katolsk på Manhattan, var i bunn og grunn skyldfølelse på søndager – eller rettere sagt skyldfølelse hele tiden, og vanligvis å praktisere skyldfølelse på søndager. Og jeg dro til venners hjem og følte: «Å, dette er hva det vil si å ha en historie og ha en familie», fordi ingen av slektningene våre var i nærheten på den tiden.

Aldring

Shields har for øvrig også nylig skrevet bok om det å bli eldre, "Brooke Shields får ikke lov til å bli gammel", som handler om tanker om aldring som kvinne, der hun deler erfaringer med aldring og det samfunnsmessige presset kvinner står overfor i forbindelse med det.

Til BBC sa hun nylig i et intervju at hun under et arrangement for åpningen av Sunset Boulevard med Vogue-sjefredaktør Anna Wintour og komponist Andrew Lloyd Webber, midt i alt prestasjonspresset, innså hun at hun er god nok.

– Alt jeg har gjort og vært og sett og vokst fra og lært, gir meg muligheten til å ikke bli skremt av noen av disse menneskene i disse rommene. Jeg kan beundre dem, og jeg kan se opp til dem og sette pris på deres talent, sa Shields til BBC.

– Jeg kan være god nok. Jeg er like god som hvem som helst jeg tidligere pleide å plassere på en pidestall.