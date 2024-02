Norge IDAG

TELEKIRKEN: – Nå har det gått måneder siden jeg røykte sist. Nå er jeg i kjempegod form og mye er forandret, forteller Jan Gunvald Losoa som ble kvitt røykesuget etter at Svein-Magne Pedersen ba for han i Telekirken. Foto: Privat

Bønnebarnet Jan Gunvald (64) lengtet hele livet etter Gud:

Slik ble han mirakuløst frelst og satt fri etter over 50 år som storrøyker

En kort bønn på Telekirken den 27. september i høst gjorde underverker for storrøykeren Jan Gunvald Losoa fra Finnmark. Allerede som 12-åring tente han sin første røyk. På det meste røykte en 20-pakning om dagen. Det svekket ham fysisk og psykisk. Her er 64-åringens frelseshistorie og om hvordan han ble mirakuløst satt fri fra røykesuget. Han har fått et nytt liv, fullt av glede, energi og lovprisning til Gud.