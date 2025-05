Norge IDAG

Yuval Raphael skal representere Israel i Eurovision Song Contest 2025.

Slik overlevde hun:

Yuval forteller sin historie

Grand Prix-aktuelle Yuval Raphael, som var med på Nova-musikkfestivalen under massakren, gjemte seg for Hamas-terroristene under likene av døde festdeltakere i åtte timer, før hun ble reddet.