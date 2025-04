Norge IDAG

Utstyr laget i Iran vises under Iraks utstilling for forsvar, sikkerhet og cybersikkerhet (IQDEX), på Bagdad International Fairgrounds, i Irak. Foto: NTB/AP/Hadi Mizban

Slik stjal Mossad atom-info fra Iran

I januar 2016 oppdaget israelsk etterretning mistenkelig aktivitet ved det iranske forsvarsdepartementet. Det viste seg at noen i personellet samlet inn dokumenter fra forskjellige steder over hele Iran, og i hemmelighet fraktet dem til et sivilt lager i et industriområde i det sørlige Teheran.