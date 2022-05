Norge IDAG

Snakk om noe annet - Brenna?

I siste Norge IDAG skriver statsråd Brenna om «Ny kurs i skolepolitikken». Og hvorfor det? Jo, fordi: «En forutsetning for at Norge skal være et land med små forskjeller og høy tillit, er en sterk offentlig fellesskole, der barn og unge med ulik bakgrunn møtes og lærer sammen».