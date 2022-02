Norge IDAG

Debattinnlegg

Sola og klimaendringene

Jostein Sandsmark skriver 27. januar om forurensningen og overforbruket av ressurser. Det truer liv og helse for mennesker og skader livet i naturen. Jeg vil føye til at det dessverre vil gå særlig ut over jordens mange fattige. Jeg har skrevet noe om dette i min bok «Gud og miljøet. Hva sier Bibelen?»