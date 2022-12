Norge IDAG

Solkraftverket i Negevørkenen gir noen assosiasjoner til Saurons øye i «Ringenes Herre». Foto: Kobi Richter/TPS

«Saurons øye»:

Soltårnet i den israelske ørkenen

Israel er kjent for sin innovasjon. De har langsiktig satsing for å levere på miljøvennlig strøm. I Negevørkenen står det et sjeldent lystårn. Det benytter sollys fra 50 000 speil til å bygge opp varme. Så aktiveres turbiner og strøm går ut til befolkningen. Interne kritikere peker på et dyrt prosjekt som taper mot solcelleteknologi. Kritikk til tross – unikt er tårnet – og mye oppmerksomhet får det i lokalmiljøet og ellers i Israel.