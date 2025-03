Norge IDAG

Den jødiske aktivisten On Elpeleg kommenterer den økende anti-israelske mobiliseringen blant deler av de ansatte i primær- og spesialisthelsetjenesten i Norge. Foto: Privat

– Som jøde føler jeg bekymring

Nylig kom det frem at situasjonen i Norge nå er blitt så tilspisset, at norske jøder i økende grad er engstelige for å høre sitt navn ropt opp på legekontoret, og frykter hva som kan skje når de møter det norske helsevesenet. – Det er ikke så vanskelig å forstå, sier On Elpeleg.