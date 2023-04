Norge IDAG

MÅ TALE ISRAELS SAK: Som nestleder for Israels Venner på Stortinget sa Ingjerd Schou at i en tid da Israel opplever både ytre og interne konflikter, er det viktig å tale landets sak og vise dem at de ikke står alene. Foto: Eli Bondlid

Oslo symposium 2023:

— Som venner av Israel, er det nå viktig å vise at de ikke står alene

Ingjerd Schou (H) – nestleder for Israels venner på Stortinget

Det var første gang at Ingjerd Schou talte under et Oslo Symposium. I sine verv på Stortinget og som leder av Europarådets Stortings-delegasjon til Strasbourg opplever hun, særlig etter Russlands invasjon av Ukraina, at globale problemer har rykket nærmere oss, også på lokalplanet. Og Israel trenger nå mange venner som støtter dem.